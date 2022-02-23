При работе энергосистемы Украины в изолированном режиме полиция будет охранять объекты от диверсий

Во время пробного периода работы энергосистемы Украины в изолированном режиме более 100 объектов энергетической инфраструктуры возьмут под охрану. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Более 100 объектов энергетической инфраструктуры будем брать охрану. Часть уже взята", — сказал заместитель глава Нацполиции Александр Фацевич на брифинге в среду в Киеве.

Это связано с тем, что с 24 по 26 февраля Украина будет экспериментально отключена от электроснабжения Беларуси и РФ.

"Нацполиция будет готова в случае каких-то диверсионных или других атак на эти объекты, потому что Украина будет изолирована от энергообеспечения других государств", — добавил замглавы Нацполиции.

Для охраны энергообъектов выделено более 600 полицейских.

"Пока это будет временно, на период отключения, дальше уже будем принимать решение и брать под постоянную охрану такие объекты соответствующими подразделениями полиции охраны", — отметил Фацевич.

В среду, 23 февраля, в Украине проходят последние приготовления к пробному переводу энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме. В результате объединения с "островом Бурштынской ТЭС" две части энергосистемы страны будут работать синхронно.

Процесс испытания в изолированном режиме Украина проведет вместе с энергосистемой Молдовы, будет принято решение ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

Причем по дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы наша энергосистема должна была заработать в изолированном от России и Беларуси режиме еще в 2021 году.