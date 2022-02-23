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При работе энергосистемы Украины в изолированном режиме полиция будет охранять объекты от диверсий
Во время пробного периода работы энергосистемы Украины в изолированном режиме более 100 объектов энергетической инфраструктуры возьмут под охрану. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Это связано с тем, что с 24 по 26 февраля Украина будет экспериментально отключена от электроснабжения Беларуси и РФ.
"Нацполиция будет готова в случае каких-то диверсионных или других атак на эти объекты, потому что Украина будет изолирована от энергообеспечения других государств", — добавил замглавы Нацполиции.
Для охраны энергообъектов выделено более 600 полицейских.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Пока это будет временно, на период отключения, дальше уже будем принимать решение и брать под постоянную охрану такие объекты соответствующими подразделениями полиции охраны", — отметил Фацевич.
В среду, 23 февраля, в Украине проходят последние приготовления к пробному переводу энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме. В результате объединения с "островом Бурштынской ТЭС" две части энергосистемы страны будут работать синхронно.
Процесс испытания в изолированном режиме Украина проведет вместе с энергосистемой Молдовы, будет принято решение ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.
Причем по дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы наша энергосистема должна была заработать в изолированном от России и Беларуси режиме еще в 2021 году.