Проміжні підсумки березня на ринку електроенергії: ціни за дві декади та ремонтна кампанія на АЕС

Середня ціна базового навантаження на ринку електроенергії за перші 20 днів березня 2025 року склала 5078 грн/МВт-год, що на 12,6% нижче за показник на аналогічний період попереднього місяця, повідомили в АТ “Оператор ринку”. Обсяг торгів скоротився ж на 23%.

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Для березня зниження цін є звичним явищем, що пов’язано з різким зростанням генерації на сонячних електростанціях та зниженням споживання. Слід окремо зазначити, що "Енергоатом" законтрактував базове навантаження на майданчику УЕБ з поставкою на березень в середньому по 5660 грн/МВт-год (що на 11% вище за індекс "бази" РДН). Таким чином, частина постачальників, які закупили цей ресурс отримають збитки, оскільки їх контракти зі споживачами здебільшого прив’язані саме до цін ринку "на добу наперед".

Індекс базового навантаження на ринку "на добу наперед" в ОЕС України, з початку 2025 року, грн/МВт-год

Джерело: АТ "Оператор Ринку"

За 20 днів березня Україна сумарно імпортувала 176 тис. МВт-год електроенергії, що на 10,7% більше за обсяги за 20 днів лютого. Також, в середині місяця здійснювався й експорт електроенергії. Як зазначив керівник "Укренерго" Олексій Брехт, в окремі періоди експортний перетин використовувався на максимумі потужності 550 МВт для постачання електроенергії в сусідні країни Європи.

Минулоріч, у березні 2024, експорт електроенергії також був активним, але наприкінці місяця Росія завдала руйнівних атак по об'єктах енергетичної інфраструктури, що значно змінило баланс на наступні періоди.

На сьогодні найбільше електроенергії імпортується у години "вечірнього піка", а ціни на українському ринку на цей період доби й надалі тримаються на рівні граничного обмеження. Наскільки відомо, Регулятор поки не збирається переглядати прайскепи, попри те, що у деякі години імпорт не надходить на український ринок у достатньому обсязі через цінові обмеження.

Ремонтна кампанія на АЕС

У березні розпочалась ремонтна кампанія на атомних електростанціях "Енергоатому". На початку місяця в ремонт вийшов один енергоблок, а у 20-х числах – ще один. Таким чином, в енергосистемі наразі працюють 7 з 9 доступних атомних енергоблоків. Наразі вихід потужностей в ремонт не є відчутним через сезонне скорочення споживання. Дефіцит може виникнути влітку, у місяці пікового споживання, як, наприклад, було минулоріч. Проте наразі говорити про можливі відключення є недоцільним.

Завершення опалювального сезону сприятиме подальшому зниженню навантаження на енергосистему, але важливо вже зараз готуватись до майбутніх періодів підвищеного попиту, і звичайно до ОЗП 25/26.