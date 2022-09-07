РФ намагалася чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ

Росія намагалася чинити тиск на генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, коли його команда готувала звіт щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, пише Укрінформ.

"Російський посланець ниє, що йому забракло часу належним чином вивчити опублікований звіт МАГАТЕ, ніби це не сама Росія так терміново скликала Радбезу ООН", - зауважив Кислиця.

На його думку, "єдине, що пояснює цю російську метушню, - це спроба чинити тиск на генерального директора МАГАТЕ Гроссі та його команду, коли вони ще готували звіт".

Коли цей план провалився і документ було опубліковано ще до засідання РБ, "російський посланець відчайдушно намагався маніпулювати звітом, який, як він сам зізнався, йому забракло часу вивчити", пояснив Кислиця.

"Наступного разу наберіться терпіння, не метушіться, якщо тільки не йдеться про виведення російської армії з України", - сказав український дипломат.

Кислиця підкреслив, що єдиним способом усунути ядерну загрозу, спричинену російською присутністю на Запорізькій АЕС, є виведення російських військ зі станції.

Дипломат наголосив, що Росія використовує ЗАЕС як щит для свого особового складу та військової техніки, що й підтвердила місія МАГАТЕ.

Кислиця процитував звіт агентства, де зазначається, що місія спостерігала присутність російського військового персоналу, транспортних засобів та обладнання в різних місцях на АЕС, включаючи кілька військових вантажівок на першому поверсі турбінних залів енергоблоків 1 і 2 та військові транспортні засоби, розміщені під естакадою, що з'єднує реакторні блоки.

Зазначимо, МАГАТЕ ввечері 6 вересня опублікувало звіт щодо свого візиту на Запорізьку АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території та постійно зазнає обстрілів з боку росіян. Основна теза звіту — потрібно створити так звану "зону безпеки" навколо АЕС.