Ринок електроенергії у квітні 2025-го року: зростання експорту, низькі ціни та зміни для ВДЕ

Середньозважена ціна електроенергії на ринку “на добу наперед” в Україні у квітні 2025 року впала на 15%, у порівнянні з березнем 2025 року – до 4611 грн/МВт-год. Найбільше на середній показник вплинули низькі ціни на “денні години”, так званого solar peak. У деякі періоди вартість знижувалась до 70 грн/МВт-год.

Середньозважена ціна РДН в ОЕС України за добу, з початку року, грн/МВт-год

Як зазначили в "Операторі ринку", обсяг торгів на ринку "на добу наперед" зменшився на 9,68%, на внутрішньодобовому ринку впав на 17,03%, і за квітень 2025 року на обох сегментах ринку акцептовано 2 388 371,2 МВт-год.

Експорт електроенергії

Експорт електроенергії у квітні 2025 року зріс майже вдвічі до попереднього місяця – до майже 157 тис. МВт-год. Цей показник є найвищим з жовтня 2022-го. Поставки електроенергії здійснювались як і в "денні" години, так і вночі. У ранковий та вечірній пік і надалі здійснюється імпорт електроенергії.

Серед ТОП-експортерів зараз державні та приватні компанії — "Енергоатом", ДТЕК та "Укргідроенерго".

Вже з 1 травня доступна пропускна спроможність для експорту електроенергії з України та Молдови до країн ЄС збільшена до 650 МВт. Як зазначали в Міненерго, збільшення максимальної потужності експорту позитивне для України — і як додаткова можливість балансування енергосистеми без обмежень генерації, і як інструмент отримання додаткового прибутку від зовнішньої торгівлі та наповнення державного бюджету.

За оцінкою ExPro, за І квартал 2025 року Україна заробила на експорті електроенергії $18 млн.

В очікуванні змін до "зелених" аукціонів

Народні депутати зареєстрували законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Найбільший акцент — на зміни до механізму "зелених" аукціонів, проте пропонуються і зміни, що стосуються гарантій походження та установок зберігання енергії в рамках механізму cable pooling.

Серед ініціатив:

• впровадження механізму підтримки для переможців аукціонів з розподілу квот підтримки у вигляді "чистої" премії замість контрактів на різницю на період до 31.12.2029;

• усунення юридичної невизначеності у застосуванні норми щодо максимальної частки річної квоти підтримки на одного суб’єкта господарювання у разі оголошення КМУ додаткової квоти підтримки протягом року;

• перегляд положень стосовно обов’язкової частки квоти підтримки по окремих видах відновлюваної енергетики — сонячній, вітровій та іншій (біомаса, біогаз, мала гідроенергетика);

• продовження терміну дії аукціонів з розподілу квот підтримки з 01.01.2030 до 31.12.2034.

Нагадаю, цього року вже пройшли 2 «зелених» аукціони, на 33 МВт СЕС та 100 МВт ВЕС. Жоден учасник не взяв у них участі. На 12 травня заплановано черговий – на 47 МВт для інших джерел енергії. Значного ажіотажу за чинних правил не очікуємо.

Провал минулорічних аукціонів вказав на необхідність зміни правил для збільшення залучення інвесторів до цього механізму, про це неодноразово заявляли у профільних асоціаціях виробників з ВДЕ. Водночас було вирішено продовжувати без особливих змін і на початку 2025 року. І лише зараз було зареєстровано законопроєкт, який може збільшити привабливість аукціонів.