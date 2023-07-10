Ринок очікує на подальше зростання цін на АЗС після повернення довоєнних податків на паливо

З 1 по 7 липня в перший тиждень після повернення довоєнних податків на пальне ціни на бензин та дизельне пальне АЗС зросли в середньому на 3-4 грн/л. При цьому частину удар від збільшення податкового навантаження на літр палива оператори АЗС пом'якшили скоротивши знижки для оптових закупників пального. Експерти та учасники ринку очікують що на цьому тижні 10-16 липня ціни можуть зрости ще на 1 грн/л.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що станом на 7 липня, середня ціна дизпалива бензовозними нормами в опті зросла на 5,2% (+2,00 грн/л) від 30 червня, до 40,22 грн/л ($904/т без податків). Разом з тим темпи находження імпорту протягом першого тижня липня суттєво зменшились порівняно з минулим місяцем.

Також в кінці першого тижня липня зростання цін на АЗС пригальмувало. Принаймні перестали рости бензини та ДП національних мереж, які зі старту додали 3-4 грн/л, не ризикнувши перетнути психологічну відмітку в 50,00 грн/л.

Регіональні оператори в четвер та п’ятницю корегували стелу в середньому на 1,0-1,5 грн/л. Були й рекордсмени, мережі, які вирішили не поступово, а за один крок додати 5,0 грн/л. Такими мережі стали локальні оператори в Миколаївській та Дніпропетровській обл. Поки незмінними лишились ціни в мережах "Привату" та "Укрнафти", при чому державна мережа пропонує найдешевше пальне.

"Наступного тижня скоріш за все національні оператори протестують покупця на спроможність купляти пальне вище за поточні 49,99 грн/л, Більш ймовірний експеримент очікується на бензинах. Звичайно цікаво, чи підуть слідом за ціновими мейджорами решта, яких задовольняє поточна націнка за відновлених ставках податків", - зазначає експерт.

За його словами, після активного імпорту скрапленого газу напередодні повернення ставки ПДВ до 20%, на початку липня імпортери зменшили обсяги поставок майже вдвічі до 1,8 тис. т на добу.

"Протягом двох останніх днів середня роздрібна ціна на LPG зросла ще на 27 коп./л, до 23,23 грн/л. Загалом протягом минулого тижня(3-9 липня) спостерігалося поступове масове зростання цін на всіх АЗС. З початку липня середня ціна зросла на 6,7%, або 1,47 грн/л", - зазначає експерт.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначив, що наразі на ринку пального відбувається заміщення дешевшого ресурсу палива, що був закуплений ще в червні на дорожчий ресурс, котрий трейдери завозять в Україну після повернення довоєнних податків.

"У міру заміщення ми чекаємо підвищення ціни на стелах АЗС ще на максимум 1-2 гривні на цьому та наступному тижні. Частину підвищення ціни через нові податки оператори АЗС зрізали шляхом коригування маркетингу. Найбільші оператори ринку суттєво скоротили знижки для великих клієнтів таких як комерційний транспорт. Якщо раніше для таких оптових клієнтів ОККО та WOG давали знижку на дизпаливо до 9 грн/л від стели, то зараз це 6 грн/л. Зараз багато хто говорить, що оператори АЗС утримались від суттєвого підвищення ціни шляхом зниження маржинальності, але фактично зростання стримали внаслідок зменшення маркетингу", - говорить бізнесмен.

За його словами, в оптовому сегменті відбувся перерозподіл маржинальності серед імпортерів після того, як український уряд заборонив завозити в країну пальне невизначеного походження.

"У звязку з вимогою сертифікації палива трейдери, що завозять ресурс через дунайські порти Ізмаїл та Рені були змушені дещо змінити свою логістику. Через це вони почали дещо втрачати в конкуренції з тими, хто завозить пальне бензовозами з сусідніх країн ЄС. Якщо раніше завозити паливо суднами було вигідніше, то зараз імпортне паливо завезене бензовозами коштує дешевше приблизно на гривню", - говорить Льоушкін.

Бізнесмен зазначає, що на цьому тижні він очікує підвищення ціни у зв'язку нафтовими котируваннями. Так 7 липня ввечері котирування на дизпаливо вже значно зросло. Водночас оптове споживання дизпалива теж зростає у зв'язку з жнивами.