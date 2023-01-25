Росіяни можуть завезти на Запорізьку АЕС ремонтників із Білорусі, – "Енергоатом"

Російські окупанти намагаються завербувати ремонтників з Білорусі, щоб відправити їх на захоплену Запорізьку АЕС.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що білоруські ремонтники потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають внаслідок обстрілів.

Примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається.

"Навіть попри те, що у хід йдуть всі методи – від обіцянок "золотих гір" до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомляла, що через кадровий голод на Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі загарбники відкрили набір "фахівців", публікуючи оголошення про "вакансії".