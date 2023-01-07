Росіяни змусили 3000 працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ

Окупанти примусили близько 3 тисяч працівників захопленої Запорізької атомної станції отримати російські паспорти.

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в Енергодарі вивели з обігу українську гривню.

Також значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець повідомляв, що росіяни продовжують завозити свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію. Таким чином вони хочуть замінити тих українців, які відмовляються працювати на окупантів.