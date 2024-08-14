"Розпилили" майже 25 млн гривень "Укргазвидобування" на постачанні бетонних плит: підозрюють бізнесменів

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру двом директорам приватних компаній у привласненні 25 мільйонів гривень АТ “Укргазвидобування” через постачання неякісних залізобетонних плит. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у 2022-2023 роках зазначені директори уклали контракти з АТ "Укргазвидобування" на постачання залізобетонних плит. Однак постачальники виготовили плити неналежної якості, які не відповідали умовам договорів і стандартам ДСТУ. Також ці плити мали бути вдвічі дешевшими, ніж ті, які відповідали договору.

Експертизи, проведені в рамках розслідування, підтвердили, що плити не тільки не відповідали заявленим характеристикам, але і були продані за завищеними цінами. В результаті, "Укргазвидобування" зазнало фінансових збитків у розмірі 2,2 мільйона гривень через неналежну якість плит і 22,4 мільйона гривень через завищену вартість.

Наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та перевіряється діяльність службовців "Укргазвидобування", відповідальних за прийом плит.

За санкцією статті, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з можливістю позбавлення права займати певні посади чи вести діяльність протягом до трьох років, а також конфіскація майна.