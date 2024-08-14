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"Розпилили" майже 25 млн гривень "Укргазвидобування" на постачанні бетонних плит: підозрюють бізнесменів
Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру двом директорам приватних компаній у привласненні 25 мільйонів гривень АТ “Укргазвидобування” через постачання неякісних залізобетонних плит. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За даними слідства, у 2022-2023 роках зазначені директори уклали контракти з АТ "Укргазвидобування" на постачання залізобетонних плит. Однак постачальники виготовили плити неналежної якості, які не відповідали умовам договорів і стандартам ДСТУ. Також ці плити мали бути вдвічі дешевшими, ніж ті, які відповідали договору.
Експертизи, проведені в рамках розслідування, підтвердили, що плити не тільки не відповідали заявленим характеристикам, але і були продані за завищеними цінами. В результаті, "Укргазвидобування" зазнало фінансових збитків у розмірі 2,2 мільйона гривень через неналежну якість плит і 22,4 мільйона гривень через завищену вартість.
Наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та перевіряється діяльність службовців "Укргазвидобування", відповідальних за прийом плит.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За санкцією статті, підозрюваним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з можливістю позбавлення права займати певні посади чи вести діяльність протягом до трьох років, а також конфіскація майна.