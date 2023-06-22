Румунія думає над спрямуванням частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергоінфраструктури України

Румунія розглядає можливість спрямування частини прибутків енергокомпаній на відновлення енергетичної інфраструктури України, заявляють в Міністерстві енергетики України.

Таким чином у відомстві повідомили про результати зустрічі в четвер в рамках Конференції з відновлення України у Лондоні міністра енергетики України Германа Галущенка та міністерки закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску.

Зазначається, що сторони обговорили заходи з посилення енергетичної безпеки в регіоні, а також допомогу українському енергосектору у відновленні та відбудові об’єктів інфраструктури, зруйнованих внаслідок російських атак.

"Особливу увагу на зустрічі міністри приділили заклику Міністерства енергетики України до іноземних партнерів поділитися додатковими прибутками, які енергетичні компанії отримали в результаті розв'язаної Росією війни в Україні, що зумовило істотні стрибки цін на енергоринках, а відтак - незаплановані доходи їхніх гравців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, у відповідь на це звернення міністр енергетики Румунії Вірджил-Даніель Попеску проінформував українську сторону про готовність румунських колег розглянути цю ініціативу. В свою чергу, під час зустрічі в Лондоні Галущенко та Одобеску обговорили шляхи і напрямки реалізації відповідних намірів.

Нагадаємо, що першою рішення про спрямування частини надприбутків, а саме 10%, або 12 мільйонів євро, на відновлення України ухвалила міжнародна енергетична компанія Ignitis Group зі штаб-квартирою у Вільнюсі (Литва).