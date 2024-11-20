Понад 35 гривень. В Україні нова хвиля зростання цін на автогаз

На українському ринку спостерігається чергова хвиля зростання цін на автогаз – так, у період з 13 по 20 листопада середня роздрібна вартість LPG збільшилася на 53 коп./л, до 35,35 грн/л.

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Про це пише галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Які ціни на автогаз у мережах АЗС

Згідно з моніторингом, у преміальних мережах за тиждень газ зріс у ціні на 1 грн/л і тепер коштує 36,99 грн/л, в інших мережах — 0,10-1 грн/л.

Так, найбільше LPG здорожчав у мережах АЗС ОККО, Socar, "Авіас", WOG – на 1 грн/л.

Не змінилися ціни на автогаз у таких мережах як "Рур груп" (35,00 грн), ZOG (34,50 грн), "Параллель" (34,49 грн), BVS (33,99 грн), Luxwen (33,99 грн), Rodnik (33,99 грн), "Автотранс" (33,98), "Маркет" (33,89 грн), "Катрал" (33,77 грн), RLS (33,70 грн), "Олас" та U.GO (по 33,40 грн), "Кворум" (33,28 грн), Ovis (33,19 грн) та SUNOIL (32,99 грн).

Водночас на деяких АЗС ціни на автогаз знизились – VST ( на 0,10 грн), VostokGaz (на 0,50 грн), Green Wave (на 0,20 грн).

Динаміка роздрібних цін на LPG (13-20 листопада 2024 р.), грн/л

Оператори паливних мереж зазначають, що нинішнє зростання цін на автогаз є запізнілим – це реакція на зліт цін на аукціонах українських виробників наприкінці жовтня.

Вони зауважують, що це потрібно було зробити раніше – попри те, що ціни зараз зменшились у порівнянні з початком місяця, з урахуванням більш низьких температур виходить збільшення ціни на літр пального на приблизно 0,75 грн.

Додамо, що ринок пального увійшов у сезон затишшя, коли попит на пальне є мінімальним, за виключенням невеликого зростання попиту на дизпаливо перед новорічними святами. Детальніше про те, якими будуть ціни на пальне на АЗС, читайте у матеріалі Delo.ua.