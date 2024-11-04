Ще одна компанія брата Шурми хоче стягнути з РФ 1 млрд грн

Компанія "КД Енерджі 2", серед кінцевих бенефіціарів якої є Олег Шурма, брат ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, позивається у суді до РФ про стягнення 1 млрд грн збитків, завданих внаслідок військової агресії

Про це повідомляє ExPro, посилаючись на ухвалу, опубліковану в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява від компанії "КД Енерджі 2" про стягнення збитків у розмірі 31 176 млн доларів США, що за курсом НБУ становило 1 млрд грн, з яких: реальні збитки 29 280 млн долари США, що становить 938 млн грн; упущена вигода 1,895 млн доларів США, що станом на дату оцінки еквівалентно за курсом НБУ становило 69 млн грн.

Як повідомлялося раніше, компанія "Відновлювана енергія Запоріжжя" з групи родини Шурми подала позов до Російської Федерації з вимогою відшкодування майнової шкоди в розмірі 12 мільйонів доларів, завданої збройною агресією.

Скандали навколо компаній Шурми

Журналісти Bihus.Info з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Так, із липня 2022 року до липня 2023 року компанії, імовірно, отримали ці кошти за електроенергію від державного підприємства "Гарантований покупець".

Деякі із цих компаній пов'язані із Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

Пізніше заступник глави ОП підтвердив, що його брат отримував гроші від держпідприємства "Гарантований покупець" за електроенергію із сонячних електростанцій, розташованих на окупованих територіях Запорізької області.

Водночас він заявляв, що це розслідування є "маніпулятивним і неправдивим". Він заявив, що це "певна особиста ціна, яку доводиться платити за повернення державі великих активів".

У лютому 2024 року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) склало протокол на Ростислава Шурму. В Агентстві зазначили, що у 2022 році він організував при ОП Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. При цьому він не повідомив про наявний конфлікт інтересів, а рішення комітету забезпечили багатомільйонні виплати фірмам його рідного брата.

При цьому сам Шурма не приховував, що на кінець 2020 року інвестував у фірму брата близько 10 млн доларів, а у 2021-2022 рр. разом із дружиною позичив брату ще близько 430 млн грн.

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