Що буде з цінами на пальне: прогноз експерта

Особливих коливань цін на пальне очікувати не варто. Цілком можливе зниження вартості, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються на попередньому рівні.

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Про це повідомив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн

За його словами, повторення весняної кризи із дефіцитом пального неможливо.

"Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні", - зазначає Куюн.

Він не передбачає особливих коливань цін. Більш того, на думку експерта, цілком можливе зниження цін, оскільки світові котирування попри антиросійські санкції впали, а закупівельні ціни для України утримуються на попередньому рівні за рахунок попиту та логістичних факторів, в тому числі й погодних умов.

"По мірі насичення ринку буде зниження. Зокрема ОККО наприкінці тижня поновила оптовий продаж дизпалива. З бензином ще треба попрацювати", - підкреслив Куюн.

Він зазначив, що понад 90% мереж АЗС WOG, KLO, ОККО працюють з генераторами, більш того, формують резервний фонд та ремонтні бригади. Збільшують запаси товарів в магазинах, розширюють кількість місць у кафе, обладнують додатковими пристроями – чайниками, мікрохвильовками, розетками тощо.

Раніше Куюн зазначав, що поки європейський ринок не адаптується спочатку до введення ним нафтових, а потім й нафтопродуктових санкцій, Україну чекають два-три місяці турбулентності на паливному ринку.

Нагадаємо, засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін висловив переконання, що найближчі три тижні Україна може зіштовхнутися з гострою нестачею пального. За його словами, перебої з поставками пального в Україну можуть бути викликані через нестачу палива в Польщі, котра є одним з головних напрямків поставок для українських трейдерів.