Ситуація в енергосистемі після ракетної атаки РФ стабілізована, проблеми залишаються на Одещині

Ситуацію в енергосистемі України вже стабілізували після чергової ракетної атаки росіян, найбільші проблеми залишаються в Одеській області.

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Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогодні був дійсно важкий день. Всю ніч тривала атака дронами, вдень ворог обстріляв енергетичну інфраструктуру ракетами. Загинуло багато людей, на жаль. Загинув і наш колега, ще двоє співробітників нашої компанії отримали поранення", - зазначив він.

За його словами, в Одеській області заживлена критична інфраструктура, енергетики приступають до заживлення споживачів.

"В інших регіонах країни ситуація вже стабілізована, ми перейшли до відключень за графіками. І це при тому, що сьогодні був масований обстріл, зокрема, постраждало декілька магістральних підстанцій", - додав він.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 26 січня армія країни-агресора РФ нанесла масований ракетний удар по території України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, в Одеській області зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.

В Вінницькій області російська ракета також влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.