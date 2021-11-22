"Слуги народа" хотят ввести акциз на растворители

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об усилении борьбы с теневым оборотом топлива”, предусматривающий введение акцизного налога на импорт всей продукции, в состав которой входит хотя бы один подакцизный компонент.

Инициаторами законопроекта выступили 17 депутатов фракции "Слуга народа" во главе с Алексеем Мовчаном.

Товары (продукция), в состав которых входит хотя бы один компонент, являющийся подакцизным товаром (продукцией), облагаются налогом по ставке налога 245,5 евро за 1000 литров. Перечень товаров (продукции), облагаемых налогом в соответствии с настоящим подпунктом Кодекса, утверждается Кабинетом министров Украины, говорится в сравнительной таблице к проекту закона.

Как сообщает enkorr, документ предусматривает установление квот для предприятий химической, нефтехимической или добывающей промышленности, которые могут импортировать этот ресурс по нулевой ставке акцизного налога. Их перечень также должно устанавливать правительство.

При этом отмечается, что продукция, поставленная по нулевой ставке акцизного налога, должна быть использована предприятиями химической и нефтехимической промышленности не позднее 180 календарных дней со дня поставки, что, в свою очередь, должно подтверждаться акцизными накладными или таможенными декларациями.

Кроме того, такие предприятия должны в течение 10 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала, подать контролирующему органу справку о целевом использовании продукта.

В случае отсутствия справки с такого предприятия взыскивается штраф в размере 25% суммы акцизного налога, который исчисляется исходя из объемов, а в случае просрочки оплаты штраф увеличивается до 100%.

По словам Мовчана, одной из уловок, к которой прибегают нелегальные производители топлива, является добавление к низкокачественным бензинам, произведенным на различных мини-НПЗ, или просто к низкооктановым бензинам так называемых октаноповышающих присадок, которые в своем составе содержат метанол и метил-трет-бутиловый эфир.

"При этом такие присадки в Украину импортируют под видом растворителей, облагаемых по нулевой ставке акцизного налога… Это удешевляет производство "бодяги", но вредит автомобилям украинцев, а бюджет только по акцизу этих растворителей недополучает около 1,6 млрд грн ежегодно", — написал Мовчан на своей странице в Facebook.

Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", за 10 месяцев года было импортировано 108 тысяч тонн растворителей, что более чем в два раза больше показателя за аналогичный периода 2020 года (52,5 тысячи тонн). Размер бюджетных потерь за этот период оценочно составил 935 млн грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 17 марта утвердил порядок зачисления в общий фонд местных бюджетов 13,44% акцизного налога на топливо, как произведенное в Украине, так и ввозимое на территорию Украины.