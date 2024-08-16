Спека повертається. В Міненерго попередили про можливі відключення світла

З 17 серпня в Україну, за прогнозами синоптиків, повернеться спека. Тому збільшиться споживання електроенергії , що може призвести до застосовання графіків відключень світла.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

У Міненерго прогнозують збільшення споживання електроенергії

Вона зауважила, що синоптики прогнозують спеку, починаючи з цих вихідних і наступного тижня. Тому очікується різке збільшення споживання електроенергії.

"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії", - заявила Гринчук.

Вона нагадала, що на енергетичних обʼєктах по всій країні триває ремонтна кампанія і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок ворожих атак.

"І будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - наголосила заступниця міністра.

В Міненерго закликали споживачів ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.

Це допоможе країні уникнути застосування графіків і обмежень.

Бізнес закликають активно імпортувати електроенергію.

В Міненерго нагадали, що обмеження енергопостачання не передбачено для підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Раніше повідомлялося, що у разі повернення спекотної погоди в Україну Міністерство енергетики не прогнозує жорстких графіків відключень світла, як у липні, за умови відсутності російських обстрілів.

Чому перестали відключати світло та коли почнуть знову

З 30 липня Україна живе без відключень електроенергії . Головними факторами які дозволили енергетикам відмовитись від відключень стало закінчення аномальної спеки та виведення з ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Але цього року НАЕК "Енергоатом" має відремонтувати ще два енергоблоки АЕС, щоб підготуватися до опалювального сезону. Підключити до системи їх планують до листопада 2024 року.

Тому з осіннім похолоданням графіки можуть повернутись. Їх тривалість залежатиме від того наскільки вдасться відновити пошкоджені електростанції та збільшити ліміти імпорту. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.