Споживання електроенергії збільшилось, дефіцит в енергосистемі залишається значним

Споживання електроенергії в Україні збільшилось, що є характерним для початку робочого тижня, а дефіцит в енергосистемі залишається значним. Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

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В повідомленні сказано внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

"Станом на ранок 30 січня аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки не застосовувалися. Але, нагадуємо, що при перевищенні лімітів в регіонах можливо їх застосування", - повідомляє "Укренерго".

В "Укренерго" також зазначають, що триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Декілька енергоблоків були виведені в ремонт на вихідних.

В "Укренерго" нагадали, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Нагадаємо, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, після ракетних обстрілів країни-агресора РФ 26 січня, найскладніша ситуація з електропостачанням в Одеській та Вінницькій областях.

Як повідомили в ДТЕК, ситуація зі світлом в Одеській області після ракетної атаки РФ все ще складна, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.