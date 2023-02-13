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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Споживання електроенергії зростає, але дефіциту немає - "Укренерго"

Споживання електроенергії зростає, але дефіциту немає - "Укренерго"
Фото: Depositphotos

Споживання електроенергії в Україні на початку робочого тижня поступово зростає, проте дефіциту в енергосистемі немає. Графіки погодинних відключень діють лише в Одесі.

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Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання", - йдеться у повідомленні.

Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей поки що не доводились. Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень. 

У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у Києві у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання.

Нагадаємо, після завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблоку на одній з українських АЕС в енергосистемі України суттєво зменшився дефіцит генерації. Атомна генерація додала 1220 МВт потужності до енергосистеми.

Джерело фото: Depositphotos

Автор:
Ніна Комащенко