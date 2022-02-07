Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что США совместно с Евросоюзом помогут Украине обеспечить энергобезопасность. Этого можно добиться за счет увеличения инвестиций в собственные источники возобновляемой энергии.

Об этом он сообщил в своем блоге перед энергетическим советом ЕС-США, который должен пройти в понедельник в Вашингтоне.

"В то время как мы стремимся решать собственные энергетические и климатические цели ЕС и повышать нашу устойчивость, мы должны сделать то же самое для Украины", — заявил Боррель.

По его словам, Украина уже лучше подготовлена к любому конфликту с точки зрения безопасности, но необходимо увеличить инвестиции в собственные источники возобновляемой энергии.

"С точки зрения энергетической безопасности Украина сегодня уже лучше подготовлена к любому конфликту. Однако, как и в остальной Европе, настоящая энергетическая безопасность может быть обеспечена только за счет увеличения инвестиций в отечественные возобновляемые источники энергии и улучшения связей с рынком ЕС", — заявил политик.

Он подчеркнул, что энергетический совет ЕС-США, который пройдет в Вашингтоне, даст возможность добиться еще более тесной координации реформ энергетического рынка, необходимых в Украине для усиления корпоративного управления и прозрачности в преддверии синхронизации Украины с европейской электросетью, запланированной на 2023 год.

"Мы также будем работать над увеличением реверсных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры", — отметил Боррель.

Он также напомнил, что цены на газ в ЕС сегодня в 6-10 раз выше, чем были год назад, что оказывает большое давление на цены на электричество. По мнению Борреля, Россия сделала гораздо больше для повышения устойчивости к западным санкциям, чем Евросоюз для повышения своей способности перенести перебои с поставками газа.

Также Боррель добавил, что в последние годы Россия повысила свою устойчивость перед лицом экономических санкций, нарастив золотовалютные резервы.

"Россия сделала больше, чем сделали мы для того, чтобы справиться с потенциальными перебоями с поставками газа", — сказал Боррель, посоветовав "срочно продумать возможность создания стратегических запасов газа в ЕС и совместных закупок газа странами ЕС, что рекомендует Еврокомиссия".

Отметим, ранее Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе разработали план действий на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки газа в Европу.

Администрация президента США Джозефа Байдена также ищет способы обеспечить энергоснабжение стран Европы в случае, если Кремль сократит экспорт нефти и газа в ответ на поддержку Украины.

В январе 2022 года представители Госдепартамента США уже обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.