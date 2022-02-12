Стоимость нефти марки Brent побила семилетний рекорд

Стоимость нефти марки Brent превысила $95 за баррель, благодаря чему был достигнут новый рекорд. В последний раз нефть продавали по 95 долларов за баррель в 2014 году.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, одной из причин подорожания может быть возможное вторжение России в Украину, из-за чего страны экстренно закупают нефтепродукты, опасаясь дефицита товара.

"Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,03 доллара, или 3,3%, до 94,44 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 3,22 доллара, или 3,6 процента, до 93,10 доллара за баррель", - сообщает издание.

Оба показателя достигли пика, который в последний раз наблюдался в конце 2014 года.

"Рынок не хочет открывать короткие позиции перед выходными, если вторжение кажется неизбежным, и вы знаете, что будут ответные санкции, которые приведут к перебоям в поставках природного газа и нефти", - сказал Эндрю Липов, президент Lipow Oil Associates в Хьюстоне.

Как пишет Bloomberg, стоимость опционов на нефть резко выросла вместе с ценами на фьючерсы, поскольку напряженность в отношениях между Россией и Украиной усилилась.

"В понедельник утром трейдерам и управляющим активами, вероятно, придется принимать дорогостоящие меры хеджирования против дальнейшего роста цен и пересматривать прогнозы на год", — отмечает издание.

Напомним, 26 января стоимость нефти впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов за баррель на фоне ограниченного предложения и усиления опасений мирового сообщества по поводу возможного нового военного вторжения России в Украину.