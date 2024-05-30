Швеція надасть додатково понад 42 мільйони євро для підтримки енергетики України

Швеція виділяє Україні додаткові 42,5 мільйона євро, які буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України, з них 12,7 мільйона євро надійдуть через Програму розвитку ООН в Україні.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Кошти будуть витрачені на постачання енергообладнання та відновлення інфраструктури в Харківській, Одеській, Миколаївській та Київській областях, насамперед для забезпечення енергопостачання об'єктів критичної соціальної інфраструктури.

"Швеція – надійний партнер України у протистоянні російській агресії. Ми дякуємо шведським партнерам за черговий внесок у зміцнення нашої енергетичної безпеки", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Швеція є одним із найбільших спонсорів Фонду підтримки енергетики України. Нагадаємо, 28 травня країна оголосила про новий пакет допомоги Україні в розмірі 650 мільйонів шведських крон (близько 57 мільйонів євро),який буде спрямований на збільшення потужностей з виробництва та передачі електроенергії.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.