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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Швеція надасть додатково понад 42 мільйони євро для підтримки енергетики України

Швеція надасть додатково понад 42 мільйони євро для підтримки енергетики України
Швеція надасть додатково понад 42 мільйони євро для підтримки енергетики України. Фото: Міненерго

Швеція виділяє Україні додаткові 42,5 мільйона євро, які буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України, з них 12,7 мільйона євро надійдуть через Програму розвитку ООН в Україні.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Кошти будуть витрачені на постачання енергообладнання та відновлення інфраструктури в Харківській, Одеській, Миколаївській та Київській областях, насамперед для забезпечення енергопостачання об'єктів критичної соціальної інфраструктури.

"Швеція – надійний партнер України у протистоянні російській агресії. Ми дякуємо шведським партнерам за черговий внесок у зміцнення нашої енергетичної безпеки", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Швеція є одним із найбільших спонсорів Фонду підтримки енергетики України. Нагадаємо, 28 травня країна оголосила про новий пакет допомоги Україні в розмірі 650 мільйонів шведських крон (близько 57 мільйонів євро),який буде спрямований на збільшення потужностей з виробництва та передачі електроенергії.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Нещодавно до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Данії в розмірі 5,3 млн євро. Перед цим Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 23 мільйони євро. Згодом про черговий внесок до фонду, який складе 5 мільйонів євро, оголосила Австрія.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, від різних країн, і фонд накопичив понад 220 мнл євро. Також гроші надійшли від Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Автор:
Тетяна Гойденко