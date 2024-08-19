Світла буде ще менше: в "Укренерго" оприлюднили графіки відключення світла на 20 серпня

За вказівкою “Укренерго” у вівторок, 20 серпня, графіки відключень світла діятимуть з 16:00 до 24:00.

Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Зазначається, що при цьому з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, а з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно.

В інші години обмеження світла не передбачаються.

Водночас, споживання об’єктів критичної інфраструктури також обмежуватись не буде.

Нагадаємо, графіки відключень світла повернулись в понеділок, 19 серпня. Дефіцит потужностей у системі виник через зростання споживання внаслідок спеки.

Графіки відключень світла повертаються

З 30 липня Україна жила без відключень електроенергії. Головними факторами, які дозволили енергетикам відмовитись від відключень, стало закінчення аномальної спеки та виведення з ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Лише 8 серпня ввечері енергетики ввели обмеження споживання електроенергії для промисловості та бізнесу.

Але цього року НАЕК "Енергоатом" має відремонтувати ще два енергоблоки АЕС, щоб підготуватися до опалювального сезону. Підключити до системи їх планують до листопада 2024 року.

Тому з осіннім похолоданням графіки можуть повернутись. Їх тривалість залежатиме від того наскільки вдасться відновити пошкоджені електростанції та збільшити ліміти імпорту. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.

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