Світла стане більше: після ремонту введено в роботу один із енергоблоків АЕС

Енергоблок однієї з українських АЕС ввели в роботу після планового ремонту. Завдяки цьому енергетична система України отримає додаткові 1000 МВт потужності.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі атомникам вдалося на 20 днів раніше провести та завершити ремонт одного з блоків АЕС. Він додасть в енергосистему необхідні 1000 МВт потужності для посилення її стійкості. Для споживачів це означатиме: потужність у системі є, енергопостачання буде стабільним, отже, жодних приводів для хвилювань та спекуляцій з приводу можливих відключень побутових споживачів немає", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що введення в роботу атомного блоку раніше запланованого строку особливо важливо в умовах зменшення гідрогенерації через підрив дамби Каховської ГЕС. Міністр сподівається, що такими ж темпами буде відбуватися ремонт інших енергооб’єктів, які зараз тривають по всій країні.

Крім того у міністерстві повідомили, що після нічного ворожого обстрілу пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

На півдні країни триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. На Миколаївщині через підтоплення знеструмлено 5 населених пунктів повністю і 5 – частково. У Херсоні залишаються без живлення понад 14 тисяч споживачів, у деокупованій частині області через підтоплення знеструмлено 6 населених пунктів.

Ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яка була підтоплена.

Водночас окупанти продовжують тероризувати Херсон, а також інші прифронтові та прикордонні з РФ території. Через обстріли є відключення на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та Харківщині.

Внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на середу, 14 червня, атакували територію України крилатими ракетами та іранськими безпілотниками типу Shahed. За інформацією Повітряних сил, загалом уночі було знищено 12 ворожих повітряних цілей: три крилаті ракети "Калібр" та дев’ять дронів Shahed-136/131.