Тарифи на транспортування газу можуть збільшитись в декілька разів вже наступного року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 13 листопада планує розглянути проєкт постанови щодо встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025-2029 рр.

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Про це повідомляє ExPro Consulting.

Як хочуть збільшити тарифи

Згідно з опублікованим проєктом постанови, у планах - підвищення тарифу на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок удвічі:

з €4,1/тис. куб м до €10,3/тис. куб м для більшості точок входу в українську ГТС;

з €7,6-8,6/тис. куб м до €14,6-15,8/тис. куб м для більшості точок виходу з української ГТС.

Зазначається, що при цьому тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з Росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів.

Також тарифи враховують сценарій відсутності транзиту російського газу з початком 2025 року.

Видання пише, що у разі, якщо домовленість щодо транзиту російського чи азербайджанського газу буде досягнуто, тарифи можуть бути переглянуті, а також визначені додаткові тарифи для входу в українську ГТС на кордоні з Росією.

Крім того, пропонується збільшити тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок у понад 4 рази:

з 101,93 грн/тис. куб м до 464,87 грн/тис. куб м для внутрішніх точок входу в ГТС;

з 124,16 грн/тис. куб м до 505,5 грн/тис. куб м для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок пропонується залишити без змін:

для замовлення потужності на добу наперед – 1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних;

на місячний період – 1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних;

на квартальний період – 1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних.

Зазначається, що діючі тарифи на транспортування газу short-haul залишатимуться без змін до 31 березня 2025 року.