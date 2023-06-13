Тіньова частка у нафтогазовій галузі зменшилась більш ніж удвічі. Дослідження

Фахівці Інституту соціально-економічної трансформації з питань податкової та митної політики, аналітичного центру CASE-Ukraine та Економічної експертної платформи провели аналітичну роботу із визначення тіньової частки у підакцизних товарах та її динаміки.

"Для оцінки повноти оподаткування акцизним податком пального, яке виробляється та імпортується в Україну можна використовувати енергетичний баланс України (в розрізі продуктів), який щорічно публікується Державним комітетом статистики України у порівнянні з оцінкою загального споживання пального на підставі оцінки середнього пробігу транспортних засобів. Останній енергетичний баланс було опубліковано за 2020 рік. Зважаючи на це, аналіз та розрахунок тіні базово проведено за підсумками 2020 року, а оцінки щодо тіньової частки за 2021 та 2022 роки отримано на основі обсягів роздрібних продажів пального у порівнянні цих років із 2020 роком, наданих ДПС", – зазначають автори.

В рамках аналітичної роботи було зіставлено дані щодо сплати податків при роздрібних продажах найбільших АЗС України:

Середнє значення сплачених податків на працівників (без урахування ЄСВ) та податку на прибуток на одну АЗС

Як свідчать розрахунки – тіньова частка у динаміці по роках у нафтогазовій галузі має тенденцію до зниження, з 27% у 2020 році до 11% у 2022 році. Автори уточнюють, що ці оцінки треба розглядати як попередні. Уточнені оцінки можна буде зробити по надходженню митної статистики щодо постачання в Україну автомобільного пального з сусідніх країн з березня по грудень 2022 р.