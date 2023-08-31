Третій день поспіль: Україна знову брала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Румунії

Споживання електроенергії продовжує триматись на максимальних для літа позначках. Тому вчора, 30 серпня, Україна знову запросила аварійну допомогу з енергосистем Румунії та Польщі. Про це повідомляє “Укренерго”.

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У компанії поінформували, що попит на електроенергію того дня був лише на 2,7% нижчим за літній рекорд. Це дуже багато для енергосистеми, адже можливості електростанцій з виробництва оенергії обмежені у звʼязку з пошкодженнями й ремонтами.

Загальний обсяг аварійної допомоги, яку надали Румунія та Польща 30 серпня, склав 2400 МВт·год.

Зауважимо, що таку допомогу Україна застосовувала також 28 і 29 серпня. Тоді її обсяг становив 1200 та 2650 МВт·год відповідно.

Така допомога – це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Ситуація з енергетикою в Україні

Частина українських енергоблоків наразі перебувають у ремонтах, у звʼязку з чим виробництво електроенергії зменшено.

13 серпня в уряді повідомляли, що вже відремонтовано 62% енергоблоків теплоелектростанцій від запланованого, для теплоелектроцентралей цей показник складає 70%. Також відремонтовано чи перебувають в ремонті 32 агрегати гідроелектростанцій. Своєю чергою "Укренерго" полагодило магістральні мережі на майже 80%. Високовольтні підстанції вдалося відновити до рівня довоєнного стану.

Однак через спекотну погоду споживання електроенергії в Україні зросло, що збільшує навантаження на енергосистему. Цьогоріч літні рекорди споживання фіксували вже кілька разів, крайній був 29 серпня.

В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію: