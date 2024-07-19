Турецька компанія Dalgakiran інвестувала майже 400 млн грн у новий завод на Київщині

Відомий турецький виробник енергетичного обладнання Dalgakiran інвестував майже 400 млн грн у нові потужності на Київщині.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

"Завдяки міжнародним партнерам у Бучанському районі завершили будівництво заводу "Далгакиран компресор Україна", - йдеться в його повідомленні.

"Відтепер є офіс та виробничий майданчик на Київщині. Тут створили 50 нових робочих місць", - повідомив Кравченко.

Фото: Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / facebook Фото: Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / facebook Фото: Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / facebook Фото: Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / facebook Фото: Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / facebook Фото: Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / facebook

На Київщині збираються збільшити потужності

За словами голови правління Dalgakıran Kompresör Аднана Далгакирана, планується масштабування виробництва та збільшення потужностей саме на Київщині.

Під час відкриття нового офісу повідомили, що йдеться про нові інвестиції та будівництво заводу. Крім того, вже вивчається можливість виробництва та постачання нових продуктів, які вкрай потрібні Україні для відновлення енергетичних та промислових об'єктів.

"Вдячний Посольству Туреччини в Україні за підтримку реалізації цього проєкту. Адже це нові робочі місця, податки до бюджету, фінансовий ресурс для розвитку інфраструктури Київщини та всієї країни", - підсумував голова ОДА.

Що відомо про ТОВ "Далгакиран компресор Україна"

"Далгакиран компресор Україна" спеціалізується на виробництві та обслуговуванні:

компресорного обладнання;

дизельних та газових генераторів;

установок для промислового охолодження;

промислових насосів.

Dalgakiran працює на ринку України вже понад 19 років. За цей час турецька компанія реалізувала вже 5 тисяч проєктів та відкрила 11 представництв у великих містах.

Базове обладнання виготовляють в Туреччині, а український офіс його реалізує та надає комплексну підтримку клієнтам.