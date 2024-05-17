У чотирьох областях України сьогодні вдень не планують вимикати світло

17 травня у Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, попри вкрай важку ситуацію в енергосистемі, обмеження для споживачів до 19:00 не передбачені.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Проте, більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії і диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Сьогодні з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах України будуть діяти графіки погодинних відключень.

Як повідомили в "Укренерго", 16 травня для подолання дефіциту в енергосистемі було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з Румунії, Польщі, Словаччини.

В ніч на 17 травня у Вінницькій області уламки ворожого БПЛА частково пошкодили обладнання місцевого обленерго. Знеструмлювалось понад 23 тис. споживачів. На ранок залишаються без електропостачання 202 споживача.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях. Загалом, станом на ранок знеструмлено 427 населених пунктів.

Дефіцит в енергосистемі – на декілька років

За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, дефіцит енергії в енергосистемі, викликаний останніми масовими атаками з боку Росії, очікується протягом двох років і стане звичайною ситуацією для енергосистеми. При цьому нинішні відключення продовжуватимуться до кінця серпня.

"В цілому мій прогноз - ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", - сказав Харченко.

Експерт відзначив, що високовольтні мережі передачі електроенергії зараз перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому він стверджує, що загрози від мереж передачі енергії на довгу перспективу менше, ніж від виробництва електроенергії.

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