У ДТЕК розповіли, чи вимикають світло торговим центрам в Києві

У ДТЕК спростовують інформацію про те, що відключення електроенергії в Києві не поширюється на торгові центри. Там наголошують, що якщо якийсь ТЦ зі світлом цілий день, отже він має власне джерело електроживлення.

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Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Друзі, часом ви скаржитесь, що торгово-розважальні центри – зі світлом цілий день. Запевняємо вас: всі ТРЦ відключаються за графіком, як і інші клієнти", - йдеться в повідомленні.

В енергокомпанії наголосили, що єдиний виняток з цього правила – якщо центр підключений до тієї ж лінії, що й критичні об’єкти інфраструктури.

Однак, ДТЕК звертає увагу, що більшість торгівельних точок від великих ТРЦ до невеликих кав'ярень підготувалися до можливих перебоїв з електропостачанням і придбали генератори для автономної роботи. Тому, якщо споживачі бачать освітлення в таких закладах, це не означає, що енергокомпанія продовжує постачати їм електроенергію - вони можуть працювати від власних резервних джерел живлення.

"Тому, якщо ви бачите в них світло, це не означає, що ми надаємо їм його. Можливо, вони використовують генератори чи інші джерела", - кажуть в компанії.

В Україні працюють лише 27% ТЕС

Як розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наразі в Україні працюють лише 27% ТЕС. Внаслідок російських обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, а 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, 73% відповідно були зруйновані або ж пошкоджені. Також не працюють 20 гідроенергетичних блоків.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей, а з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.