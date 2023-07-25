У ГУР пояснили, чому окупанти перевели четвертий блок ЗАЕС у "гарячий зупин"

Наразі немає жодної технічної необхідності переводити у режим "гарячого" зупину четвертий енергоблок Запорізької АЕС. Окупанти зробили це для шантажу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Те, що сьогодні відбувається, коли, наприклад, четвертий блок був запущений у режим "гарячого зупину", є абсолютним порушенням і норм безпеки, і українського ядерного законодавства. І головне – в цьому немає жодної технічної необхідності. Жодної технічної необхідності переведення четвертого чи інших блоків у режим гарячого зупину не існує", - зазначив він.

За його словами, це робиться, щоб підтримувати режим ядерного шантажу.

"Ми розуміємо, що гарячий зупин потенційно несе у собі більше загрози з точки зору техногенної катастрофи", - заявив Юсов.

Крім того, представник ГУР наголосив, що росіяни водять експертів МАГАТЕ по території ЗАЕС тільки там, де хочуть.

"Вони (експерти МАГАТЕ – Delo.ua) не можуть піти праворуч чи ліворуч, куди хочуть. Є видима частина мінування, є частина, яку вони не бачать. Але сам факт того, що вони мають обмежений доступ і йдуть не туди, куди хочуть, на території ЗАЕС, а туди, куди їх пускають, свідчить про те, що терористам є що приховувати", - вважає він.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він зазначив, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Як розповів днями президент "Енергоатому" Петро Котін, ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною – окупанти продовжують мінувати станцію ти використовувати її як свою військову базу.

А 24 липня стало відомо, що загарбники перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий". Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою. В стані "гарячого зупину" працює й енергоблок №5, хоча Держатомрегулювання в червні розпорядилося перевести його в "холодний" стан.