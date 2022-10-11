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У Києві 11 жовтня відключень електроенергії не передбачається
Ситуація з електропостачанням стабілізована, тому у Києві сьогодні, 11 жовтня, не застосовують аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово в посиленому режимі.
"Однак у разі потреби для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований", - зазначають в КМДА.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Там підкреслили, що відключення електроенергії не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.
Як заявив в ефірі телемарафону мер Києва Віталій Кличко, вчора у столиці були тимчасові відключення електроенергії у зв'язку з пошкодженням системи електропоставок.
"На сьогоднішній день, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень уже не буде", - зазначив Кличко.
Раніше повідомлялося, що від 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує віялові відключення електрики в столиці та Київській області задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні.
Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.
Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.
Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.