У Києві 11 жовтня відключень електроенергії не передбачається

Ситуація з електропостачанням стабілізована, тому у Києві сьогодні, 11 жовтня, не застосовують аварійні відключення електроенергії.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово в посиленому режимі.

"Однак у разі потреби для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований", - зазначають в КМДА.

Там підкреслили, що відключення електроенергії не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.

Як заявив в ефірі телемарафону мер Києва Віталій Кличко, вчора у столиці були тимчасові відключення електроенергії у зв'язку з пошкодженням системи електропоставок.

"На сьогоднішній день, згідно з моєю інформацією, ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень уже не буде", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що від 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує віялові відключення електрики в столиці та Київській області задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні.

Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.

Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.

Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.