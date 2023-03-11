У Києві ДТЕК застосовує стабілізаційні графіки: в яких районах немає світла

У деяких районах Києва 11 березня застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

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Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що в частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", - пояснюють в компанії.

Тому за командою "Укренерго" були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті.

При цьому в "Укренерго" повідомили, що 11 березня діють графіки погодинних відключень у Житомирській та Харківській областях. Ці графіки складають і застосовують обленерго.

Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілів в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини.

"В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів", - зазначили в "Укренерго".