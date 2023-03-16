У Києві та області застосували стабілізаційні відключення

Сьогодні у Києві та області знов частково застосовують стабілізаційні відключення електроенергії через пошкодження обладнання.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Що стосується Київщини, то частково без електроенергії будуть мешканці Бучанського, Обухівського та Фастівського районів. Відключення проводять також згідно графіків стабілізаційних графіків.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, генерація електроенергії 16 березня повністю забезпечує потреби споживачів.