У Києві відновили дві третини генеруючих потужностей

У Києві із застосуванням найсучасніших європейських технологій відновили дві третини генеруючих потужностей після російських ракетних обстрілів. Роботи з відновлення не припиняються, також тривають поставки необхідного потужного обладнання.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Енергетичні об’єкти столиці стають ефективнішими

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, столичні енергооб’єкти зазнали більше десятка обстрілів, внаслідок чого було виведено з ладу більше половини генеруючих потужностей.

"Проведено колосальну роботу і зараз дві третини – відновлено. Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології і обладнання. В результаті, енергетичні об’єкти міста, що будувались переважно в радянській період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими", – підкреслив Пантелеєв.

Він зауважив, що у столиці планують децентралізувати систему виробництва електроенергії і тепла, побудувавши ТЕЦ малої і середньої потужності.

Крім того, місто розвиває кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії, адже без цього якісна підготовка до зими неможлива.

За даними КМДА, наразі всі лікарні столиці оснащені генераторами, також понад сто котелень системи централізованого опалення мають генератори.

Фінансування енергоефективних заходів

"175 бюветів також можуть бути оперативно підключені до джерел автономного живлення. Зараз збільшуємо кількість мобільних пересувних котелень. Крім того, триває встановлення сонячних панелей у медичних закладах Києва", – повідомив заступник голови КМДА.

Він нагадав, що у Києві близько 11 тисяч багатоповерхівок, з яких значна частина має інженерне обладнання, що залежить від електроенергії.

"Це насоси систем водопостачання, опалення, ліфти тощо. Місто розробило і реалізує 4 програми, як інструменти для будинкових громад зі встановлення резервного живлення. Це програма співфінансування енергоефективних заходів 70/30, програма співфінансування ремонтів, програма компенсації коштів за придбання альтернативного живлення і програма надання пільгових кредитів", - наголосив Пантелеєв.

Він додав, що вже понад 1000 будинкових громад взяли участь у таких програмах і виконали енергоефективні заходи.

У Києві встановлять шість міні-ТЕЦ

В кінці травня Київська міська рада погодила встановлення 6 міні-теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у столиці. Вони будуть розміщені й на правому, і лівому берегах Києва, в місцях, де проживає багато людей.

Мета цього проекту - забезпечити альтернативні джерела енергопостачання для багатоквартирних будинків.

Міні-ТЕЦ — це компактні енергетичні установки, які виробляють електроенергію та теплову енергію одночасно. Вони зазвичай використовуються для забезпечення енергією промислових об'єктів, житлових комплексів або окремих будівель. Міні-ТЕЦ можуть використовувати різні види палива, включаючи природний газ, біогаз, мазут або тверді види палива.

Міні-ТЕЦ можуть бути розташовані в окремих будівлях або вбудовані в існуючі структури. На території може бути розташована котельня, генераторна установка, системи охолодження та інші допоміжні установки. Зовні вони часто виглядають як невеликі промислові будівлі або контейнери.

Контейнерні міні-ТЕЦ змонтовані в стандартних контейнерах, що дозволяє легко транспортувати і встановлювати їх на місці.