У Києві з полудня 11 листопада скасовують аварійні графіки відключень

У столиці України з 12:00 п'ятниці, 11 листопада, відновлюють застосування планових відключень електрики, повідомив в Facebook СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

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"Ранок v2. З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", — написав Коваленко.

Як повідомлялося, вранці 11 листопада СЕО СЕО попередив, що в Києві в цей день через нові російські атаки на енергооб'єкти знову застосовуватимуться значні екстрені відключення електроенергії, яких не було з понеділка.

Зазначимо, планові відключення електроенергії у п’ятницю, 11 листопада, плануються по всій Україні.

Режим планових відключень буде діяти:

З 05:00 до 23:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.

Про екстрені відключення можна дізнаватися, наприклад, через чат-бот ДТЕК або чат-бот YASNO.

Нагадаємо, що в Україні створили інтерактивну карту, на якій можна перевірити, які заклади здатні працювати навіть під час загальних відключень світла, а також додати туди інформацію про роботу свого кафе, магазину, сервісу тощо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com