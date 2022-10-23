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У Києві запроваджені віялові відключення світла
У Києві в неділю, 23 жовтня, запровадили стабілізаційні відключення світла для уникнення аварій.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК "Київські електромережі".
"За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Києві з 11.13 будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що споживачів електроенергії Києва розділили на 3 групи і розробили графік. Кожна група буде відключатися в визначений проміжок часу, поки буде діяти розпорядження.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наголошується, що компанія докладає всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин. Однак в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час.
У компанії закликали мешканців Києва помірно споживати електроенергію та максимально знизити споживання електроенергії зранку з 6.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00.
Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомило, що 22 жовтня рашисти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.