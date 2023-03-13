У Києві застосовують стабілізаційні відключення світла: названо райони

У низці районів Києва в понеділок, 13 берехня, застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

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Ідеться про Голосіївський, Святошинський, Шевченківський та Солом'янський райони столиці.

Причиною відключень називають пошкодження обладнання, внаслідок чого енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Нагадаємо, що вранці 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, в Києві було пошкоджено один об‘єкт. У низці українських регіонів застосовували аварійні відключення електроенергії.

Пізніше споживачам у Києві відновили електропостачання в повному обсязі.