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Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Київській області зруйновано приватні будівлі, є постраждалий

У Київській області зруйновано приватні будівлі, є постраждалий

Через масовані обстріли РФ уранці 31 жовтня у Київській області є пошкодження енергетичної інфраструктури, попередньо одна людина постраждала, зруйновано приватні будівлі, повідомив у голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

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"Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків… Попередньо є один постраждалий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель", – повідомив він

Кулеба зазначив, що у регіоні впроваджуються екстрені відключення електроенергії, тому мешканцям варто підготуватись до тривалої відсутності електрики. Він закликав усіх, до кого не застосовуються відключення світла, економно використовувати електроенергію.

Нагадаємо, що і заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко відразу зазначив, що в Україні через обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії. За його словами, служби вже працюють над ліквідацією наслідків.

Автор:
Максим Беркаль