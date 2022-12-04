У КМДА розраховують, що Київ "достатньо скоро" повернеться до погодинних графіків відключень світла

Ситуація з електропостачанням у Києві стабілізується, місто може "достатньо скоро" повернутись до планових відключень світла, замість аварійних.

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Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону.

"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - зазначив він.

Пантелєєв наголосив, що поки важко точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключень", - додав він.

За інформацією ДТЕК, у неділю, 4 грудня, у Києві продовжуються екстрені відключення світла, стабілізаційні графіки поки не діють.

Нагадаємо, Міністерство енергетики раніше видало наказ, згідно з яким Державна інспекція енергетичного нагляду протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики.