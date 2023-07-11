У Міненерго повідомили, чи вплинула нічна атака росіян на енергосистему України

В Україні через негоду та нічну атаку росіян без світла залишилися частина споживачів у 5 областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Так, через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 34 населених пункти, переважна більшість із них – на Сумщині.

Крім того, внаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Там ведуться відновлювальні роботи.

Також триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Там також частина споживачів залишаються без світла. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас завершено ремонт мережевої інфраструктури ТЕС, що дозволило підключити до енергосистеми блок теплової генерації потужністю в 240 МВт.

"Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗС України повідомили, що окупаційні війська РФ в ніч на 11 липня атакували Україну з південно-східного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Всього ворог запустив 28 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 26 ударних БпЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.

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