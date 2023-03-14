У Міненерго повідомили, де 14 березня можуть відключати світло

У вівторок, 14 березня, електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів по всій України, але у Житомирській області можливі обмеження через ремонт мережевої інфраструктури.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.

"Генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу", - зазначив він.

За його словами, у Житомирській області можливі обмеження електропостачання окремих категорій споживачів через ремонт мережевої інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.

Міністр енергетики Герман Галущенко 13 березня повідомив, що ситуацію в енергосистемі після останнього масованого обстрілу стабілізували.