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У Міненерго розповіли про наслідки нічної атаки РФ та відновлювальні роботи на підтоплених територіях
Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено два об'єкти газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області, а також є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.
Крім того, на територіях, підтоплених через підрив Каховської ГЕС, почалися відновлювальні роботи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, на ранок 9 червня вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів. Ситуація на Херсонській ТЕЦ контрольована - після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи насосної станції, яка була підтоплена.
Наразі в Херсонській області знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій, у Миколаївській області - 49 трансформаторних підстанцій.
Спеціалісти "Укргідроенерго" застосовують оперативне регулювання (а саме - зменшують обсяги скиду води) з урахуванням необхідності забезпечення балансу енергосистеми та мінімізації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.
Станом на ранок 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі окупованої Запорізької АЕС – 16,66 м, цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, запевнили у відомстві.
На Криворізькій ТЕС у ставку-охолоджувачі рівень води поки достатній для забезпечення роботи енергоблоків. За оцінками експертів Міненерго, її вистачить на період від 10 місяців до року. Проте у майбутньому у зв’язку з падінням рівня води може виникнути потреба у поповненні ставка та, відповідно, забезпеченні безперебійної роботи станції.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти у ніч на 9 червня завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Більшість з них збили сили ППО.
Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.
Через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.