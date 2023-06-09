У Міненерго розповіли про наслідки нічної атаки РФ та відновлювальні роботи на підтоплених територіях

Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено два об'єкти газовидобутку та лінії електропередачі в Житомирській області, а також є влучання в один з об’єктів Оператора ГТС України у Запорізькій області.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Крім того, на територіях, підтоплених через підрив Каховської ГЕС, почалися відновлювальні роботи.

Так, на ранок 9 червня вдалося повернути електропостачання для понад 2 тисяч домогосподарств у Херсоні та області. Без світла через підтоплення залишаються понад 16 тисяч споживачів. Ситуація на Херсонській ТЕЦ контрольована - після відходу води енергетики розпочнуть роботи з відновлення роботи насосної станції, яка була підтоплена.

Наразі в Херсонській області знеструмлено 158 трансформаторних підстанцій, у Миколаївській області - 49 трансформаторних підстанцій.

Спеціалісти "Укргідроенерго" застосовують оперативне регулювання (а саме - зменшують обсяги скиду води) з урахуванням необхідності забезпечення балансу енергосистеми та мінімізації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Станом на ранок 9 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 11,74 м, а у ставку-охолоджувачі окупованої Запорізької АЕС – 16,66 м, цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, запевнили у відомстві.

На Криворізькій ТЕС у ставку-охолоджувачі рівень води поки достатній для забезпечення роботи енергоблоків. За оцінками експертів Міненерго, її вистачить на період від 10 місяців до року. Проте у майбутньому у зв’язку з падінням рівня води може виникнути потреба у поповненні ставка та, відповідно, забезпеченні безперебійної роботи станції.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти у ніч на 9 червня завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури. Більшість з них збили сили ППО.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Через підвищення рівня води ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.