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Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: через обстріли пошкоджено мережі у 7 областях

Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Унаслідок ворожих обстрілів станом на 6 травня пошкоджено мережеву інфраструктуру у семи областях. Зокрема, через нічний удар по Сумщині є пошкодження розподільних мереж, внаслідок чого без світла залишилися понад 1,5 тисячі споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, через ворожий обстріл та пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській області залишаються знеструмленими близько 4,5 тисячі абонентів.

Також без світла - частина споживачів у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Чернігівській областях.

Роботи з відновлення електропостачання у цих регіонах ведуться на тих ділянках, де дозволяє безпекова ситуація.

"Енергетична система працює стабільно, без обмежень для споживачів", - запевнили в Міненерго.

Нагадаємо, станом на 5 травня внаслідок обстрілів без світла залишилася частина споживачів у восьми областях України.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ніна Комащенко