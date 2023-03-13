У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі після масованого обстрілу РФ

Ситуацію в енергосистемі після останнього масованого обстрілу стабілізували, електропостачання відновили у всіх регіонах.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.

За його словами, станом на ранок 13 березня у найбільш проблемних районах Харківщини заживлені всі абоненти, повністю відновлене електропостачання в Миколаївській області. Однак на Житомирщині ще зберігаються обмеження для деяких категорій споживачів.

"Ситуацію в енергосистемі після останнього масованого обстрілу стабілізовано, генерація працює із резервом потужності. Однак у деяких регіонах ще можуть діяти обмеження через ремонти мереж", - зазначив міністр.

Він наголосив, що енергетики 24/7 працюють над покращенням стабільності та стійкості електропостачання.

Нагадаємо, вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.