У Міненерго розповіли про ситуацію з електроенергією після нічного обстрілу

Внаслідок нічного удару Росії по території України є пошкодження та відключення магістральних мереж на Дніпропетровщині. Без світла залишилися понад 9 тисяч людей.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Крім того, у Кривому Розі без живлення залишилися три шахти, в яких були заблоковані кілька десятків людей. Пізніше шахтарів врятували. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлю Криворізької ТЕЦ.

Водночас окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні території. У Донецькій області через інтенсивні обстріли знеструмлено 41 населений пункт, у Дніпропетровській – 3 населених пункти. Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури в Чернігівській, Сумській, Херсонській, Харківській областях. Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Запорізькій області.

На Херсонщині та Миколаївщині триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив окупантами Каховської ГЕС. У Херсоні залишаються без живлення близько 15 тисяч споживачів. Відключені через підтоплення 110 трансформаторних підстанцій у Херсоні та 35 - в деокупованій частині області.

На Миколаївщині підтоплено 42 трансформаторні підстанції, повністю без світла 10 населених пунктів, ще 5 – частково.

Ремонтні бригади поки не можуть розпочати відновлювальні роботи на підтопленій береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ через занадто високий рівень води. Однак енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями.

Також у Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях були знеструмлення через негоду. А внаслідок технологічних порушень знеструмлювалися споживачі в Одеській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ поінформували, що під час нічної російської атаки по Україні було знищено 11 крилатих ракет та ударний дрон. Ворог завдав удару зі стратегічної авіації – восьми бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, а також кількома дронами з південного напрямку.

Загалом окупанти випустили 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та до чотирьох безпілотників Shahed-136/131.

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