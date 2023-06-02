У Міненерго розповіли про ситуацію з електроенергією після нічного обстрілу

Внаслідок нічного обстрілу 2 червня в енергомережі України були зафіксовані пошкодження та технологічні порушення. Вимикалися лінії електропередачі у Києві та області. Наразі енергетична система працює стабільно, а дефіцит електроенергії відсутній.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Також ворог завдав удару по об’єкту генерації, через що було знеструмлено шахту і пошкоджено тепломережу

На Харківщині через обстріли без електроенергії залишилися 13 тисяч споживачів. Наразі енергетикам не вдалося повернути світло до частини населених пунктів у Сумській, Запорізькій, Херсонській і Чернігівській областях.

За добу електропостачання відновили для майже 25 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Херсонській областях. На Херсонщині заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.

В "Укренерго" повідомили, що ​​в енергосистемі України наразі здійснюється одночасно експорт та імпорт електроенергії. Зокрема, переважно у ранкові та денні години здійснюється експорт електроенергії у Польщу.

Імпорт триває у денні та вечірні години зі Словаччини та Молдови. Однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що після перегляду балансу енергосистеми Україна, можливо, зможе відновити експорт електроенергії.