У Мінерерго повідомили, чи будуть 23 березня вимикати світло

23 березня енергосистема України працювати без обмеження споживачів та із резервом потужності.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенк, генерація електроенергії відбувається із запасом і забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджену мережеву інфраструктуру, що постраждала внаслідок останнього масованого обстрілу. Внаслідок цього можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області.

Протягом останньої доби ремонтним бригадам вдалося відновлено електропостачання близько 4 тис. абонентів у Донецькій області та близько 1 тис. абонентів у Харківській області.

22 березня генерація електроенергії також повністю забезпечувала потреби споживачів, але у двох областях були відключення.

Нагадаємо, що росіяни упродовж всієї зими завдали 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб’єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж "Укренерго" були атаковані щонайменше по 3-4 рази, їхньому основному обладнанню завдані тяжкі пошкодження.