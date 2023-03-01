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У "Нафтогазі" спрогнозували, коли закінчиться опалювальний сезон
Завершення поточного опалювального сезону в Україні очікується на початку квітня. Про це заявив голова правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі загальнонаціонального марафону.
"Коли ми очікуємо, що органи місцевого самоврядування будуть вимикати газ для опалення? Є сподівання, що зможемо це зробити на самому початку квітня, але будемо керуватися температурними показниками", — сказав Чернишов.
Він додав, що в разі холодів теплопостачання триватиме, однак варто усвідомлювати необхідність економії цьогоріч.
Стосовно ціни на природний газ для населення після 1 квітня Чернишов сказав, що ціна не змінюватиметься пргтягом цього опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зауважимо, що поточний опалювальний сезон розпочався в середині жовтня 2022 року. Попередній сезон у Києві закінчився 28 березня 2022 року, тоді як, наприклад, у Львові опалення відключали пізніше.
Нагадаємо, наприкінці січня "Нафтогаз України" повідомив про початок підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років. Також компанія запроваджує новий підхід у підготовці до опалювальних сезонів із циклом планування на два роки вперед.