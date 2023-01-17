У шести областях України застосовані аварійні відключення, - "Укренерго"

У вівторок, 17 січня, зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. У шести областях України ввели аварійні відключення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу... Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

Нагадаємо, армія РФ 14 січня під час масованого ракетного удару по Україні влучила в енергетичні об'єкти в Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що після російської атаки по об'єктам електроенергетики України виник значний дефіцит генерації в енергосистемі. Тому в регіонах будуть застосовувати екстрені відключення світла.

Джерело фото: Depositphotos