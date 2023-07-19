У вечірні години споживання електроенергії зменшилося, проте економити потрібно - "Укренерго"

Споживання електроенергії дещо зменшилося у вечірні години з 20:00 до 23:00, про що свідчить перенесення піку максимального споживання на денний період.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як зазначається, через спеку споживання електроенергії зберігається на високому рівні. Однак 18 липня його пік змістився на денний період - 15:40 і був майже на 2% нижчим, ніж 17 липня.

"Це вказує про ощадливе споживання саме у найважчі для енергосистеми вечірні години. Вдячні кожному, хто допомагає українській енергосистемі працювати збалансовано та відновлюватися", - наголосили в "Укренерго".

Водночас у компанії просять дотримуватись ощадливого споживання електроенергії, особливо ввечері з 16:00 до 23:00. Для цього рекомендують:

охолоджувати приміщення не нижче 23˚С;

вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;

переносити користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;

вимикати світло, коли виходите з приміщення.

Також в "Укренерго" повідомили, що у денні години, коли споживання в країні ще не на максимумі, активно працюють сонячні електростанції. Завдяки цьому у енергокомпаній є можливість експортувати надлишок в денні години доби, заробляючи кошти на відновлення енергосистеми. Але вже в вечері споживання суттєво зростає. Для його покриття необхідні додаткові маневрові потужності – це теплові та гідроелектростанції, обсяг виробництва яких зараз обмежений.

Нагадаємо, "Укренерго" зі зростанням спеки закликало українців економити електроенергію, особливо з з 16:00 до 23:00.

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