У восьми областях України значні знеструмлення: у чому причина

У вівторок, 28 березня, дещо збільшилось споживання електроенергії через похолодання. У восьми областях є значні знеструмлення споживачів внаслідок негоди.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, без світла залишаються споживачі у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

Усі види електростанцій працюють, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання.

Як зазначається, складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Зокрема, 27 березня внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, що енергетичний сектор України отримав гуманітарну допомогу вже від 30 країн, її розподілили між 111 енергетичними компаніями.