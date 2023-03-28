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У восьми областях України значні знеструмлення: у чому причина
У вівторок, 28 березня, дещо збільшилось споживання електроенергії через похолодання. У восьми областях є значні знеструмлення споживачів внаслідок негоди.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, без світла залишаються споживачі у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій та Одеській областях. Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.
Усі види електростанцій працюють, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання.
Як зазначається, складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі. Зокрема, 27 березня внаслідок російських обстрілів пошкоджені мережі операторів системи розподілу у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо, в Міненерго повідомляли, що енергетичний сектор України отримав гуманітарну допомогу вже від 30 країн, її розподілили між 111 енергетичними компаніями.